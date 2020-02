L’Udinese si associa a Confindustria Udine

“Udinese Calcio Spa si associa a Confindustria Udine. La firma ufficiale dell’adesione è avvenuta oggi nella sede della società, alla presenza della presidente dell’Associazione degli Industriali della provincia di Udine Anna Mareschi Danieli, del direttore generale Michele Nencioni e del direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino.

Un’adesione che testimonia, ancora una volta, il radicamento sul territorio locale del club e, allo stesso modo, amplia la rete di Confindustria Udine con un brand storico e celebre a livello mondiale.

“Confindustria Udine – ha affermato Anna Mareschi Danieli – è molto contenta di accogliere tra i propri associati l’Udinese Calcio. La società, grazie alla lungimiranza e alla capacità imprenditoriale della famiglia Pozzo, è non soltanto un’impresa rilevante del territorio, ma anche ambasciatrice del Friuli a livello internazionale e una vera e propria bandiera alla quale i friulani sono molto legati”.

"Questo è un giorno importante – dichiara il direttore generale di Udinese Calcio Franco

Collavino – che certifica, una volta di più, il prestigio e la solidità della nostra società.

Entrare a far parte di Confindustria Udine ci riempie di orgoglio e da l’esatta dimensione

della rilevanza che rivestiamo nel panorama calcistico e aziendale a livello nazionale e,

naturalmente, territoriale. Questo accordo, infatti, esalta ulteriormente il legame

intrinseco con il nostro territorio e con il tessuto imprenditoriale locale di cui siamo

espressione nonché ambasciatori in tutto il mondo. Ringrazio, pertanto, la presidente ​Anna

Mareschi Danieli e il direttore generale di Confindustria Udine Michele Nencioni per il

raggiungimento di questo importante traguardo che ci proietta nel futuro, dimostrando

come Udinese Calcio abbia una vision avanguardista che, però, al tempo stesso, non perde

mai di vista il legame con le proprie radici.

Questo momento, infatti, conferisce ulteriore slancio al brand Udinese, autentico punto di

riferimento nell’ambito delle locali realtà imprenditoriali ed incoraggerà ulteriormente,

nell’ottica di un costante sviluppo, le nostre relazioni commerciali e imprenditoriali".

La presidente di Confindustria Udine Mareschi Danieli, ha sottolineato come il calcio, “oltre

che tanta passione, è capace di produrre anche un volume d’affari record e un impatto

socio-economico significativo”. “Basti pensare – ha ricordato – che nel 2018 il fatturato

dello sport nel nostro Paese ha sfiorato i tre miliardi di euro, soltanto per i ricavi da

botteghino (fonte SIAE). È l’attività più seguita dagli italiani, visto che occupa il 42,9%

dell’intero volume d’affari delle attività ricreative. In questo settore, il calcio fa la parte del leone, totalizzando oltre l’80% dei ricavi generati dallo sport, pari a un volume d’affari di 2

miliardi e 400 mila euro circa”.

“È lo sport nazionale, e si vede – ha proseguito la presidente -, ma anche un’attività

d’impresa a tutti gli effetti, capace di generare un indotto importante e ricadute

significative, in termini economici, di fatturato, occupazionali e di immagine, sul territorio.

Su questo fronte le sinergie e le forme di collaborazione con il nostro tessuto economico e

con numerose imprese sono già molteplici, ma troveranno sicuramente nuovo impulso in

virtù del rapporto associativo che oggi abbiamo sottoscritto ufficialmente”.

“All’Udinese Calcio, dunque, il nostro più caloroso benvenuto in Confindustria Udine”, ha

detto Anna Mareschi Danieli, prima di chiudere così: “Nello sport, come nell’attività

d’impresa, il motto è lo stesso: Alè Udin!”.”