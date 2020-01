“Mezzogiorno in famiglia” per Udinese – Sassuolo

“Trascorri con noi il pranzo della domenica!

In occasione di Udinese – Sassuolo di domenica 12 gennaio ore 12,30, tutti i nostri tifosi​ potranno beneficiare di una nuova iniziativa per unirsi alla famiglia bianconera in occasione del lunch match domenicale.

Sarà, infatti, possibile acquistare i tagliandi per la partita alla tariffa unica di 15 € per ogni settore (esclusa Hospitality).

Ma non è tutto: gli under 18 e tutte le categorie beneficiarie delle tariffe ridotte potranno assistere acquistando il ticket d’ingresso al costo simbolico di 1€.

Una nuova iniziativa destinata a tutto il popolo bianconero per trascorrere una domenica di festa alla Dacia Arena incitando i propri beniamini stringendosi attorno a loro come parte di un’unica famiglia allargata, riunendo, ancora una volta, i nuclei e le diverse generazioni nell’unica, condivisa ed incessante passione bianconera.

E come ogni famiglia che si rispetti, visto anche l’orario propizio, in occasione della partita sarà possibile gustare presso i bar della Dacia Arena un menù tipico friulano, comprensivo di bibita, a partire da 6€.

Cosa aspetti allora? Unisciti al nostro “Mezzogiorno in famiglia” !

Di seguito tutte le info sulle modalità di vendita dei biglietti per Udinese – Sassuolo, gara valida per la 19^ giornata della Serie A TIM e in programma alle ore 12.30 di domenica 12 gennaio alla Dacia Arena:

La vendita libera dei biglietti, online e presso le rivendite autorizzate Lis Ticket, partirà sabato 4 gennaio alle ore 12. Le vendite presso le biglietterie esterne della Dacia Arena partiranno, nei consueti orari di apertura, martedì 7 gennaio.

Di seguito tutte le informazioni:

TARIFFE:

CURVE: 15 € (Ridotto 1€)

TRIBUNA LATERALE: 15€ (Ridotto 1€)

DISTINTI: 15 € (Ridotto 1€)

TRIBUNA CENTRALE: 15€ (Ridotto 1€)

SETTORE OSPITI: 15 €

PUNTI VENDITA E INFO:

BOTTEGHINI DACIA ARENA (Ingresso Trib. Lat Nord) con i seguenti orari:

sabato dalle 9 alle 13

martedì – venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

RIVENDITE AUTORIZZATE

Cliccare QUI per l’elenco.

Per acquistare il biglietto è necessario presentarsi presso le rivendite autorizzate muniti del proprio documento d’identità.

Nel caso di acquisto del biglietto per altre persone è necessario presentare anche il documento d’identità di queste.

Per maggiori informazioni chiama lo 0432-544994.

ONLINE SU: www.ticketone.it . Le tariffe ridotte e riservate agli under 18 NON sono acquistabili online.

OSPITI: nessuna restrizione e senza obbligo della tessera del tifoso, i biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato 11 gennaio.

PROMOZIONE APU-PORDENONE: l’abbonato APU o Pordenone Calcio, potrà assistere alla partita al prezzo di €10 in tribuna laterale o distinti centrali. Per l’acquisto del biglietto basterà esibire l’abbonamento presso qualsiasi punto vendita (non valido tramite acquisto online).

UNDER 18: tariffa valida per tutti coloro che sono nati dopo 01/01/2001

RIDOTTO: tariffa applicata alla categoria donne, agli over 65 (nati dopo 01/01/1954) e invalidi al 70%.

DISABILI: per l’acquisto dei biglietti seguire le indicazioni nella sezione DISABILI del sito : per l’acquisto dei biglietti seguire le indicazioni nella sezione DISABILI del sito www.udinese.it

GIORNO GARA: le biglietterie saranno aperte dalle ore 9.30 fino all’inizio della gara. Il giorno della partita i prezzi subiranno una maggiorazione di €5.

HOSPITALITY/UDINESE CLUB HOUSE

Gli interessati ad acquistare un biglietto nelle aree hospitality dell’Udinese Club House possono inviare una mail a hospitality@udinesespa.it

PROMOTURISMOFVG

Fai della tua giornata di sport una vera esperienza, in Friuli Venezia Giulia!