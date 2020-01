Tanti i vantaggi per i possessori del biglietto di Udinese-Inter

I vantaggi per i possessori del biglietto di Udinese-Inter:

Udine, febbraio 2020 – In occasione della partita Udinese – Inter in programma domenica 2 febbraio alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine, sarà possibile partecipare alla Dacia Arena Tour, usufruire dell’offerta Football and taste e dei vantaggi su audioguide e ingressi ai musei di Udine. Sono queste le esperienze turistiche che PromoTurismoFVG, l’ente di promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, e Udinese Calcio propongono agli amanti del calcio e ai tifosi in trasferta per far scoprire l’ampia e ricca offerta turistica del territorio regionale.

La Dacia Arena Tour ovvero la visita guidata dello stadio in lingua italiana o inglese veicolata all’interno della FVG Card, è già attiva e si può prenotare tramite l’infopoint PromoTurismoFVG di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 ovvero la visita guidata dello stadio in lingua italiana o inglese veicolata all’interno della, è già attiva e si può prenotare tramite l’infopoint PromoTurismoFVG di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 info.udine@promoturismo.fvg.it ). Il tour nello stadio dell’Udinese farà conoscere il dietro-le-quinte della Serie A. Accompagnati da una guida i visitatori potranno scoprire tutti i luoghi che generalmente sono vissuti esclusivamente dagli addetti ai lavori: gli spogliatoi delle squadre, la palestra dove i giocatori dell’Udinese si allenano, la sala stampa dove il mister incontra i giornalisti, la mixed zone dove i calciatori rilasciano le dichiarazioni post-partita alle televisioni, il tunnel che attraversano per raggiungere il terreno di gioco e ovviamente il campo da calcio, che potranno vedere da vicino, come un giocatore che sta per scendere in campo.

Football&Taste permette invece al titolare del biglietto della partita e al possessore dell’abbonamento dell’Udinese di usufruire di diversi vantaggi nelle strutture della Strada del Vino e dei Sapori partecipanti all’iniziativa: una visita in cantina con degustazione gratuita di due calici con uno sconto sull’acquisto di vini e uno sconto, sempre nei ristoranti aderenti. L’offerta vale a partire dai 3 giorni prima ai 3 giorni dopo la data del match allo stadio, non è cumulabile (non è possibile cioè sommare più biglietti per aumentare la percentuale di sconto sui prodotti) ed è utilizzabile una sola volta per struttura.

patrimonio artistico, culturale e il fascino elegante e al tempo stesso conviviale di Udine sono confermati il noleggio gratuito dell’audioguida all’infopoint PromoTurismoFVG di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 Inoltre, per i titolari del biglietto o di un abbonamento e i loro accompagnatori interessati a scoprire ilsono confermati il noleggio gratuito dell’audioguida all’infopoint PromoTurismoFVG di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 info.udine@promoturismo.fvg.it ) e l’entrata a costo ridotto all’interno del Museo Diocesano e degli altri musei convenzionati della città. Vantaggio valido sempre a partire da 3 giorni prima a 3 giorni dopo la data del match allo stadio esibendo il biglietto della partita o la tessera del tifoso.