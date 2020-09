Udinese, la seconda maglia è un omaggio ai Fogolârs Furlans

BOLOGNA, 17 settembre 2020 – L’orgoglio friulano e l’essere una comunità presente in moltissimi luoghi del nostro pianeta è ben rappresentato sulla nuova maglia “Away” presentata dall’Udinese Calcio e Macron, all’interno della quale si trovano tutte le Città del mondo dove è presente un “Fogolâr Furlan”.

La nuova “Away”, con collo alla coreana con inserti in maglieria, è azzurra con maniche in contrasto blu navy. Tre i dettagli grafici che caratterizzano questa maglia ricca di riferimenti storici: la banda diagonale dorata con i nomi di tutte le città del mondo nelle quali è presente un Fogolâr Furlan, simbolo dei friulani emigrati all’estero; in basso a destra, embossata, tono su tono, l’aquila della bandiera del Friuli; sulla manica destra, in stampa sublimatica, tono su tono, l’anno 1077 che si riferisce all’istituzione della “Patrie dal Friûl”.

Il backneck è personalizzato con etichetta a bande bianconere sulla quale appare lo stemma della squadra e la scritta I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA, mentre nel retrocollo, in giallo, è stampato il motto Alè Udin. Sul petto a destra è ricamato in giallo il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore la patch con lo stemma dell’Udinese Calcio.

Il kit da trasferta si completa con shorts azzurri con coulisse bianche e calzettoni azzurri con due righe orizzontali sul bordo superiore, una gialla e una rossa. Il Macron Hero è posto anteriormente al centro del calzettone, mentre sul polpaccio è stampata la scritta U.C. 1896.

Per il lancio dell’Away Kit Udinese Calcio, insieme a Macron, hanno pensato di inviare una confezione celebrativa con una maglia ed un messaggio di Gianpaolo Pozzo a tutti gli oltre 140 Fogolârs Furlans presenti nei 5 continenti. Sono poi stati proprio gli account ufficiali dei Fogolârs Furlans sui principali social networks a svelare ufficialmente la nuova Away Kit 2020/21 di Udinese Calcio.

“Esser parte, con la mente e il cuore, di una comunità è un orgoglio, lo stesso dimostrato da chi rappresenta nel mondo la nostra Patria del Friuli – dichiara il direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino -. Oggi, come Udinese, ne diamo, con questa maglia fortemente evocativa, un’ulteriore prova. Da tempo stavamo ideando un’iniziativa che potesse coinvolgere tutti i Fogolârs Furlans presenti nei 5 continenti con l’obbiettivo di rafforzare sempre più il legame storico e naturale dei friulani con l’Udinese Calcio sin dal 1896. Sentiamo, da sempre, la responsabilità e l’orgoglio di essere alfieri della nostra terra globalmente e questa maglia è stata, proprio per questo motivo, fortemente voluta e assume ancor più significato in un anno come questo”.

Loris Basso, Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, dichiara: “Una grande opportunità per consolidare l’identità friulana nel mondo. Un’occasione per far rivivere i sapori, i profumi, le tradizioni della nostra terra, come i suoi colori: azzurro ed oro, oltre che bianconero. Grazie a questa iniziativa, sarà un’ulteriore occasione, per chi da tempo ha lasciato le sue radici, coinvolgere le nuove generazioni. Per chi ha lasciato in tutto il mondo una traccia indelebile di lealtà e di stima, che noi oggi, assieme all’Udinese Calcio ricordiamo con gratitudine. E nei Fogolârs Furlans a gran voce si canterà: Fuarce Udin! A nome di tutti i friulani un profondo grazie”.

Inoltre, grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, partner istituzionale del Club, i tifosi bianconeri sparsi in tutto il Mondo potranno partecipare ad un concorso che permetterà di vincere un viaggio per due persone di una settimana alla scoperta delle bellezze del Friuli Venezia Giulia, viaggio e alloggio inclusi. Per partecipare al concorso, grazie al quale si potranno vincere anche 10 Home Kit e 10 Away Kit 2020-21, sarà sufficiente collegarsi al sito internet www.udinese.it

“L’Udinese Calcio è un veicolo di promozione di tutto il Friuli Venezia Giulia e con questa operazione dimostra ancora una volta il suo attaccamento e affetto nei confronti del territorio – dichiara Sergio Emidio Bini, assessore al Turismo e alle Attività produttive della Regione – PromoTurismoFVG, insieme a Lignano Sabbiadoro, Grado e il Prosciutto di San Daniele, che per la seconda stagione di fila accompagnano l’Udinese nelle sue attività, non potevano di certo mancare in questa iniziativa che unisce altri grandi ambasciatori del nostro territorio come tutti i Fogolârs Furlans presenti nel mondo. Ora più che mai è fondamentale fare rete e unirsi per valorizzare e dare visibilità alle nostre attrazioni turistiche”.

Infine la dichiarazione di Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, sponsor tecnico del club friulano. “Diciamo sempre che realizzare una maglia significa anche essere ‘sarti’ di storia e di emozioni e mai come in questo caso siamo orgogliosi di essere parte concreta nella realizzazione di un capo che, oltre il club, rappresenta l’identità e l’orgoglio di appartenere ad una terra come quella friulana. Una maglia che varca i confini portando con sé un messaggio di fratellanza e unità e che, se in campo darà uno stimolo in più per chi la indossa, sulle spalle dei tifosi Furlans sparsi per il mondo li farà sentire ancora più vicino una terra dove sono ben salde le loro radici”.

Le nuove maglie sono acquistabili presso il Macron Store Dacia Arena, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e macron.com.

A caratterizzare il nuovo kit ‘Away’ dell’Udinese Calcio, così come tutti i capi della linea dedicata al club friulano, è la nuova icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.