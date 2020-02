Udinese-Verona: torna il “porta un amico”

Torna l’iniziativa bianconera:

Per la terza volta in questa stagione, per Udinese – Hellas Verona, torna l’iniziativa “Porta un amico”.

Dopo le gare contro Brescia e Bologna del girone di andata, tutti gli abbonati bianconeri potranno nuovamente presentare un amico e permettergli di acquistare a solo 1 € il biglietto per il match del prossimo 16 febbraio, ore 12.30, alla Dacia Arena.

“Porta un amico”, dunque, si conferma un benefit dedicato a tutti i fedelissimi che la scorsa estate hanno sottoscritto la tessera, avendo, quindi, diritto, visto il loro comprovato attaccamento ai colori bianconeri, di poter portare con loro un amico al costo simbolico di 1€, permettendogli, così, di godersi lo spettacolo della Dacia Arena nel matchday e, soprattutto, di tifare l’Udinese con il consueto calore.

Per usufruire della promozione sarà necessario esibire la propria tessera segnaposto al momento dell’acquisto che sarà possibile soltanto presso i botteghini della Dacia Arena e nei punti vendita autorizzati NON online.