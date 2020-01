UFFICIALE – Marvin Zeegelaar è di nuovo bianconero

La nota ufficiale del club bianconero:

Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in Friuli dell’esterno sinistro olandese Marvin Zeegelaar, proveniente dal Watford.

Zeegelaar arriva a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2022.

Giocatore con ottima gamba e forza fisica, può occupare tutte le posizioni sulla corsia mancina, garantendo dinamismo e duttilità tattica.

“Quello di Marvin – commenta il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – è un ritorno graditissimo di un giocatore che sarà prezioso per noi”

Nato ad Amsterdam il 12 agosto 1990, Zeegelaar muove i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Volendam ma, giovanissimo, entra subito a far parte del floridissimo settore giovanile dell’Ajax dove cresce e si consacra come giocatore.

Dal 2008 fa stabilmente parte della prima squadra, debuttando con la maglia biancorossa in quello stesso anno e, poi, nell’agosto 2009, esordendo anche in Europa League nella gara valida per il turno preliminare vinta per 5-0 dall’Ajax contro lo Slovan Bratislava. Nel gennaio 2011 si trasferisce in prestito all’Excelsior, prima di iniziare esperienze in Spagna, con la maglia dell’Espanyol; in Turchia con l’Elazigspor, con una parentesi in Inghilterra al Blackpool, e, infine, al Rio Ave nel 2014.

Proprio in Portogallo, Zeegelaar si consacra guadagnandosi, così, la chiamata, nel 2016, di uno dei club più prestigiosi della nazione: lo Sporting Lisbona.

Con lo Sporting, nella stagione 2016/2017, partecipa anche da protagonista alla Champions League, giocando 5 partite su 6 della fase a gironi, entrando anche nel giro della nazionale olandese.

Nell’estate del 2017 approda al Watford in Premier League dove gioca 12 partite nella prima annata, aggiungendo anche una presenza in FA cup.

Il resto è storia recente, nel gennaio 2019, infatti, arriva all’Udinese e, subito, si mette in evidenza nel girone di ritorno dello scorso campionato, in cui colleziona 12 presenze prima di rientrare al Watford per fine prestito.

Adesso si appresta a vivere le prossime due stagioni e mezzo in bianconero, vestendo la maglia numero 77.



Bentornato Marvin!