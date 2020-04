Cristo Gonzalez: “Sono disposto a prolungare il contratto con l’Huesca”

“Ora ciò che conta è controllare la pandemia, non i nostri salari” afferma Cristo Gonzalez, il giovane attaccante in prestito all’Huesca dall’Udinese. Il giocatore fa anche doppie sessioni per mantenersi in forma. “Ciò che mi costa di più è dormire come facevo prima; si cerca di non perdere le buone abitudini, ma a volte è difficile” ammette nell’intervista trasmessa su Radio Club Tenerife.

“Ovviamente la prima cosa è la salute – continua il giocatore – sono rattristato nel vedere che ci sono persone che non possono dire addio ai propri cari defunti”.

Circa il suo futuro Gonzalez ha anticipato che sarebbe disposto a prolungare il suo contratto con il club spagnolo. “Non ci sarebbero problemi, in ogni caso mi rimetto alle decisioni dei club”.

FONTE Eldorsal.com