Andrey Talalayev, allenatore dell’Akhmat, ha rivelato che Felipe Vizeu non gioca più per il club pur essendo in prestito dall’Udinese fino al 31/12/20. Il giocatore sta per chiudere con una nuova squadra. Il nome, ovviamente, non è stato detto. Lo riporta il giornalista Fabio Aleixo