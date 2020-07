Udinese: prolungato il prestito di Matos al Lucerna fino a fine stagione

Il brasiliano Ryder Matos, in prestito al Lucerna fino al 30 giugno, resterà nel club svizzero fino a completamento della stagione. L’annuncio della società sul sito ufficiale:

L’FC Luzern e l’Udinese Calcio hanno concordato di estendere l’accordo di prestito con Ryder Matos, che durerà fino al 30 giugno 2020, fino alla fine della stagione. L’attaccante brasiliano, giunto alla stagione in corso con l’FCL, si è rivelato sotto Fabio Celestini un pilastro importante dell’attacco dell’FC Luzern e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo positivo della squadra nell’attuale seconda metà della stagione. Il direttore sportivo della FCL Remo Meyer: «Siamo felici che insieme all’Udinese Calcio siamo riusciti a trovare una buona soluzione. Matos, come il resto della squadra, è migliorato dall’inizio della seconda metà della stagione e siamo sicuri che continuerà a dimostrare il suo grande valore per la squadra nelle restanti partite del campionato. » Auguriamo a Ryder Matos ogni successo e tutto il meglio per l’ulteriore corso del campionato.