Udinese – Abankwah e non solo / Marino punta un altro talento irlandese

La sessione invernale di calciomercato sta giungendo al termine. In questo mese, l' Udinese ha sistemato solamente la difesa. Vedremo se entro lunedì arriverà qualche rinforzo anche per gli altri reparti.

Nel frattempo, la società friulana sta pensando al futuro. L'altro ieri, è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di James Abankwah, difensore classe 2004. Il giovane talentino ha espresso gioia e soddisfazione per questo trasferimento. ''Sono entusiasta e assolutamente felice che l'accordo sia concluso. Ho scoperto la scorsa settimana dell'interesse, sono volato via lunedì, ho fatto le visite mediche martedì e ho firmato mercoledì, quindi non vedo l'ora. Le persone qui ad Udine sono adorabili. Sono state molto accoglienti, la città è molto bella. Mi sento molto felice in questo momento e non ho parole, vorrei ringraziare St Pat's, Cherry Orchard, Melview FC e Letterkenny Rovers. Non vedo l'ora di iniziare e ho ancora sei mesi importanti al St Pat's e al mio Leaving Cert''.