Calciomercato Udinese | Abankwah verso il prestito al St. Patrick’s Athletic

James Abankwah è un giovane difensore della cantera friulana.. Dopo l'esordio con la Juve ha acceso grandi speranze nel club friulano, che ha visto in lui un potenziale per il futuro. Tuttavia, la stagione 2023/2024 non è andata come sperato. Mandato in prestito al Charlton Athletic per accumulare esperienza e minuti di gioco, Abankwah ha trovato poco spazio in campo.