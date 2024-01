Calciomercato Udinese / Accelera il Napoli: le ultime su Samardzic

Il Napoli esce dal campo da gioco con una sconfitta che pesa davvero tantissimo e proprio per questo motivo ha deciso di operare in maniera massiccia sul mercato. L'obiettivo numero uno in questo momento è il calciatore dell'Udinese: Lazar Samardzic. Ecco tutte le ultime riguardo la possibile chiusura.

Il centrocampista serbo non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura. Il giorno giusto per definire tutti gli accordi pare essere questo martedì. Infatti il padre di Samardzic sta per tornare in Italia, in questo modo si troverà una quadra generale e il calciatore è libero di firmare per il team partenopeo.