Calciomercato Udinese – Accordo tra Napoli e i bianconeri: tutti i dettagli

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali. Va pianificata al meglio questa nuova stagione e sicuramente si vuole fare il possibile per poter mantenere una squadra determinata e con molta voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di una società che non vuole deludere i propri tifosi dopo una seconda parte di stagione a dir poco incredibile. Nelle prossime ore, sicuramente, ci saranno delle novità particolari e di tutto rispetto, visto che sembra vicina alla conclusione una trattativa che negli ultimi giorni ha fatto impazzire i tifosi. Ora finalmente c'è stato il rilancio decisivo e la fumata bianca sembra essere una semplice questione di tempo. Ecco il protagonista dell'articolo.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo è riuscito a far la differenza durante tutto il corso della stagione ed infatti si è laureato come il miglior marcatore per i bianconeri nel corso di quest'annata. Sono stati ben tredici i gol messi a segno e cinque gli assist che il talento spagnolo è riuscito a servire ai suoi compagni. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo passaggio in un nuovo team. Come si può evincere dal titolo c'è una favorita, ma non perdere tutti i dettagli su questa trattativa.

I dettagli

La società che non vede l'ora di poter schierare in campo l'asso della Catalogna è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra non vede l'ora di iniziare a fare la differenza e di conseguenza si è già iniziata a muovere sul mercato, per provare l'assalto al primo posto. L'offerta finale si aggira intorno ai 18 milioni di euro più bonus. Stiamo parlando di una cifra molto interessante e che difficilmente l'Udinese rifiuterà.