Mercato Udinese | Accordo tra Samardzic e il Milan! Ora si tratta

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, è partita la trattativa per portare Lazar Samardzic dall' Udinese al Milan. I rossoneri vogliono il centrocampista serbo, classe 2002 , tanto quanto il giocatore.

Infatti, sarebbero stati positivi i primi colloqui con Mladen Samardzic, padre-agente del giocatore. La base di accordo c'è su un quadriennale a 2 milioni più 4 di commissioni. Ora, l'Udinese e il Milan dovranno lavorare per trovare la quadratura del cerchio. Per la rosea, i friulani partono da una valutazione di 25 milioni di euro per il suo gioiello. E, ad ogni modo, non sembrano voler scendere sotto i 20.