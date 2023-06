Calciomercato Udinese – Addio ad Arslan / Le parole del centrocampista

Ieri dopo la sfida contro i bianconeri di mister Allegri. L'Udinese ha intervistato diversi giocatori e tra questi c'era anche il centrocampista turco Tolgay Arslan. Dopo la difficile partita ha dato un suo pensiero su questa lunghissima stagione, ma soprattutto sul suo futuro come giocatore del team friulano. Ricordiamo che il contratto di Tolgay è in scadenza e difficilmente potrebbe arrivare un prolungamento con la società, ancora di più dopo le dichiarazioni di ieri sera. Parole chiare che non lasciano dubbi in ottica futura, non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere tutte le sue dichiarazioni sul futuro.