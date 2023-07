Mercato Udinese | Addio Samardzic? Pozzo ripensa a convincere il Tucu

Samardzic è sempre più vicino a vestire il nerazzurro. Come riportato anche dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa per il trasferimento del serbo è ben avviata. Entro settimana prossima, dunque, la dirigenza capitolina conta di sferrare l'attacco decisivo: 15 milioni più il cartellino del giovane Fabbian. Per Samardzic pronti 5 anni di contratto e la possibilità di esordire in Champions League.

Partenza ormai certa

L’Udinese intanto ha giocato ieri contro l’Union Berlin: Samardzic è rimasto in panchina, e questo è un ulteriore segnale dell’imminente partenza. Dal test sono arrivate due brutte notizie, ovvero gli infortuni di Bijol e Quina. Bijol è uscito dopo 26′ per un risentimento al polpaccio (al suo posto ha esordito Kabasele) e nel finale di gara anche Quina ha chiesto il cambio dopo aver sentito pizzicare l’adduttore dopo una conclusione in porta. Si attendono notizie ufficiali sulle condizioni dei due e di Marco Silvestri, che negli ultimi giorni non si è allenato con il gruppo e ieri è stato sostituito in porta da Daniele Padelli. Rimanendo in tema partita, non perderti i voti assegnati ai giocatori dell'Udinese durante la partita di ieri pomeriggio. Ecco le valutazioni della gara contro l'Union Berlino <<<