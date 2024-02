Mercato Udinese | Addio Samardzic? Il sostituto è già in casa

L'addio nel corso della prossima estate di Lazar Samardzic è un qualcosa di già messo in conto dalla società friulana . Il centrocampista serba difficilmente potrà resterà in bianconero, viste le diverse richieste da parte dei top club di Serie A e non solo. Allo stesso tempo, però, l'Udinese deve trovare un sostituto di primissimo livello.

Il nome che sta prendendo quota in queste ore arriva direttamente dal campo e stiamo parlando di Martin Payero. Infatti la soluzione più semplice pare essere quella di una promozione per il calciatore argentino e in caso un rinforzo dalla panchina. C'è da vedere e valutare la crescita di Zarraga che dopo il gol contro il Toro non è comunque riuscito a trovare spazio.