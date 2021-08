Calciomercato Udinese – Salta tutto / Adesso può prenderlo Marino!

Sta accadendo di tutto. Il calciomercato non dà tregua a nessuno. In casa Udinese è ancora tutto apertissimo. Il Torino ha chiuso per Zima. Di conseguenza, Becao sembra destinato a rimanere a Udine. Ma questo già lo sapevate. Arriviamo alle ultime novità.

Se Becao rimane, Larsen, invece, sembra essere sempre più destinato a fare i bagagli. Il Genoa spinge per averlo ma non alle condizioni della famiglia Pozzo. Il danese viene valutato circa 4 milioni di euro ma il Grifone non vorrebbe spenderne più di 1-2 milioni per un calciatore con il contratto in scadenza il 30-06-2022. Nel frattempo, ci è arrivato un aggiornamento clamoroso.