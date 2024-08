Udinese – Adesso è ufficiale, Alexis Sanchez è bianconero

L'Udinese ha chiuso un colpo da pura antologia e probabilmente c'è anche un po' di nostalgia. Il team gestito dalla famiglia Pozzo si assicura le prestazioni di Alexis Sanchez con un contratto annuale con opzione per la seconda stagione.

Una trattativa lunghissima, ma che permette al club di risollevarsi anche in ambito internazionale dopo una stagione decisamente difficile. I numeri del Nino sono quelli di chi vuole ancora fare la differenza nel nostro calcio, non dimentichiamo che nell'ultima stagione ha messo a referto quattro reti e cinque assist in poco più di 1000 minuti totali.