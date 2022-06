Calciomercato Udinese – Adesso è ufficiale: Arslan resta in bianconero

Dopo la separazione con Gabriele Cioffi la dirigenza si è rimessa al lavoro in maniera egregia ed è riuscita a trovare un accordo in maniera anche abbastanza rapida per la nuova guida tecnica. Stiamo parlando di un tecnico che non vede l'ora di dire la sua nonostante sia alla prima esperienza nel massimo campionato di calcio italiano.

Per Andrea Sottil non sarà facile imprimere sin dai primi giorni il suo calcio, ma dal 4 di Luglio tutta la squadra sarà pronta per seguire le indicazioni e cercare di fare la differenza.