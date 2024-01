Mercato Udinese / Affare fatto, arriva il bomber dal Cile: tutti i dettagli

L'Udinese proprio in questi minuti ha chiuso il suo nuovo colpo di mercato. Pizarro Damian è pronto per diventare il nuovo centravanti della squadra bianconera . Si parla di un ragazzo classe 2005 che con la maglia del Colo Colo sta facendo registrare numeri da paura, nonostante la giovanissima età.

L'operazione è costata alla società ben 3.5 milioni di euro per il 75% del cartellino del bomber. L'Udinese in questa situazione ha compiuto una vera e propria masterclass di mercato, non va dimenticato che sulle tracce del ragazzo c'erano anche squadre di primissimo livello come il Chelsea. Adesso non ci resta che aspettare l'ufficialità e vedere questa giovane promessa sul campo da gioco.