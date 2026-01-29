Calciomercato Udinese – Affare fatto? Ecco il bomber dal RB Lipsia

L'Udinese si avvicina agli ultimi giorni di mercato, ma sta cercando di chiudere delle trattative di primissimo livello ed assicurarsi dei rinforzi importanti per questa seconda parte di stagione. Il club ha messo sotto osservazione un nuovo attaccante che è tra i più interessanti della categoria in cui milita attualmente.
L'affare potrebbe essere chiuso nel corso delle prossime ore, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpo
Talento giovanissimo e che ha tutto per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Una trattativa che potrebbe essere portata a termine nel corso delle prossime settimane. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo bomber dei bianconeri. Colpo dal Lipsia <<<
