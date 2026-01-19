Le trattative si susseguono e per dei nuovi ingressi in entrata sembra esserci spazio anche per le possibili uscite. La squadra bianconera ha grande voglia di fare la differenza e di conseguenza sta cercando di limare la sua rosa ed aggiungere dei nuovi elementi di spessore.
Calciomercato Udinese – Affare fatto? Possibile firma con la Sampdoria
Calciomercato Udinese – Affare fatto? Possibile firma con la Sampdoria
L'Udinese potrebbe mettere a referto un nuovo affare decisamente molto interessante, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore prende quota un possibile colpo decisamente molto interessante, si parla di un profilo molto attivo e soprattutto di una squadra che ha tutto per dire la sua sul campo da gioco. Una cessione che cambierebbe diverse carte in tavola. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio. L'esterno pronto per una nuova avventura <<<
