Calciomercato Udinese – Affare fatto? Possibile firma con la Sampdoria

L'Udinese potrebbe mettere a referto un nuovo affare decisamente molto interessante, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli
Le trattative si susseguono e per dei nuovi ingressi in entrata sembra esserci spazio anche per le possibili uscite. La squadra bianconera ha grande voglia di fare la differenza e di conseguenza sta cercando di limare la sua rosa ed aggiungere dei nuovi elementi di spessore.

Nelle ultime ore prende quota un possibile colpo decisamente molto interessante, si parla di un profilo molto attivo e soprattutto di una squadra che ha tutto per dire la sua sul campo da gioco. Una cessione che cambierebbe diverse carte in tavola. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio. L'esterno pronto per una nuova avventura <<<

