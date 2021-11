Calciomercato Udinese – L’intervista fa preoccupare / Urge una soluzione

Il giocatore l'anno scorso è stato uno dei punti fissi e fermi della società, non ha mai deluso le aspettative ed è riuscito ad eseguire un ruolo incredibile. Lasciando sempre il team composto e compatto, senza rischiare troppo, nonostante un giocatore prettamente offensivo come Rodrigo De Paul.

Quest'anno, invece, il tedesco non riesce a trovare lo stesso spazio , anche se quando è in campo la squadra prende un'altra forma, cambiando quasi totalmente. Riesce ad imprimere corsa e velocità alla manovra offensiva, ma anche grande fisicità in quella difensiva.

Il suo contratto va in scadenza tra sette mesi e al momento il rinnovo con la società bianconera sembra ancora parecchio lontano. Va trovata una soluzione il prima possibile, si continua a parlare di un vero e proprio valore aggiunto per il team. La duttilità non basta per trovare gli accordi sui contratti e sulle cifre. Le sue affermazioni fanno preoccupare e non poco <<<