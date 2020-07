Ag. Musso: “Ci vorranno tanti soldi per convincere Pozzo a cederlo”

Vicente Montes, agente di Juan Musso, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “La partita col Napoli? E’ un match che racconta la storia dell’Udinese nelle ultime gare: gioca bene, meglio rispetto a inizio stagione, ma concretizza poco e non è neanche fortunata. De Paul poteva regalare la vittoria alla squadra, poi l’azione dopo il Napoli trova il 2-1 con quel sinistro pazzesco di Politano. Nel finale Musso era molto nervoso per via del gol subito, lui non poteva farci proprio nulla. In Italia ci sono molte voci su di lui, si parla di Inter, Napoli e Milan. In Inghilterra circolano voci sull’interesse del Watford e in Spagna dicono che l’Atletico Madrid lo segua per sostituire Oblak in caso di partenza dello sloveno. Ma ora è presto e Juan in questo momento pensa solo all’Udinese e a ottenere la salvezza. Ovviamente progetta una carriera internazionale molto importante e vuole fare il salto di qualità. Poco tempo ho parlato col Benfica, ma credo che il ragazzo costi troppo per loro: ci vogliono tanti soldi per convincere Pozzo a cederlo”.

FONTE Tuttosport.com