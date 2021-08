Calciomercato Udinese – Vicino un giovane talento: c’è l’aiutino del Watford

L'Udinese è molto vicina a chiudere un'operazione in sinergia con il Watford per un giovane talento colombiano: ecco di chi si tratta

Siamo ormai agli sgoccioli. Domani chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Quasi tutte le squadre devono ancora acquistare gli ultimi rinforzi. Queste ultime ore saranno frenetiche, non ci sarà un minimo di riposo. Per quanto riguarda l'Udinese, come affermato da Pierpaolo Marino, la priorità è data alle cessioni, in particolare a quelle degli esuberi. Infatti, la società friulana deve ancora trovare una sistemazione a Ryder Matos, Fernando Llorente, Lukasz Teodorczyk e Simone Scuffet. Tuttavia, i dirigenti bianconeri hanno sempre un occhio di riguardo per i vari talenti in giro per il mondo. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe molto vicino l'arrivo di un classe 2003. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il profilo

Il giocatore di cui stiamo parlando è il centrocampista Yaser Asprilla di proprietà dell'Envigado, club che milita nella massima serie del calcio colombiano. Asprilla non è nemmeno maggiorenne: compirà 18 anni il prossimo 19 novembre. Ma ormai lo sappiamo, l'età non è mai stato un problema per i dirigenti dell'Udinese. Quello che conta è il talento. E questo classe 2003 sembra che abbia tutte le carte in regole per sbocciare. In questa stagione è già a quota tre reti ed un assist in sole sette partite di campionato. Non a caso, è finito nel mirino di diverse società europee, tra cui il Watford. Attenzione agli ultimi aggiornamenti.

Sinergia con il Watford

Dalla Colombia sono sicuri: il Watford verserà tre milioni di euro nelle casse dell'Envigado per acquistare Asprilla. Ma non è finita qui. Infatti, il club inglese sarebbe disposto a girarlo all'Udinese (probabilmente in prestito secco). Tuttavia, il trasferimento verrà completato solamente a gennaio 2022. Il giocatore rimarrà in Colombia fino alla fine dell' anno. L'ufficialità è prevista a breve. Nel frattempo, andiamo a vedere tutti i colpi last minute che potrebbe mettere a segno Marino. Ecco la lunga raffica. Ci sono nomi incredibili <<<