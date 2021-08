Calciomercato Udinese – (Ri)suona l’allarme per Larsen e sfumano 4 colpi

Siamo vicini al fotofinish. L'Udinese non è ancora al completo. Manca ancora (anche se è imminente) l'arrivo di Brandon Soppy. Nel frattempo, torna a far parlare di sé anche Stryger Larsen.

Il danese sembrava essere finalmente uscito fuori dai rumours di mercato e invece il suo nome è tornato alla riscossa . Il tempo passa, l'orologio scorre e il mercato è quasi chiuso. Domani alle ore 20:00 chiuderanno le porte dello Sheraton di Milano e non si potranno più portare a termine altre operazioni di mercato fino al 3 gennaio. Ecco che cosa sta succedendo.

Il Genoa è scatenato sul mercato ed ecco che si sono riaccese le sirene d'allarme che ruotano attorno a Stryger Larsen. Il primo obiettivo del Grifone è Fares ma la trattativa va a rilento. Ecco, allora, che torna di moda (e non poco) il nome di Larsen. Marino ha rilasciato delle dichiarazioni che definire "piccanti" è poco. La cosa che più spaventa i tifosi bianconeri è che il ds bianconero non ha smentito nulla... Ma non finisce qui. Nel frattempo, sono sfumati 4 colpi. Ormai è troppo tardi. Ecco di chi stiamo parlando <<<