Il Milan inizia a credere in una rimonta di primissimo livello, con la società che non vede l'ora di poter sognare il tricolore e la dimostrazione è arrivata con la vittoria nel Derby di Milano contro i cugini neroazzurri.
Calciomercato Udinese – Allegri vuole Kristensen: il piano dei rossoneri
udinese
Calciomercato Udinese – Allegri vuole Kristensen: il piano dei rossoneri
Mister Max Allegri non ha assolutamente intenzione di abbandonare la pista che potrebbe portare ad un difensore come Kristensen. Il punto
Proprio per questo motivo la società sta cercando di capire quali sono i reparti da rinforzare ed in che modo rinforzarli. Nelle ultime ore sta prendendo quota un possibile addio per i bianconeri proprio per via dell'interessamento di una delle società più importanti del nostro calcio. Ecco tutti i dettagli <<<
