mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Allegri prepara l’offerta: pronti 20 milioni

udinese

Calciomercato Udinese – Allegri prepara l’offerta: pronti 20 milioni

Max Allegri continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul futuro e sulla possibile offerta
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Udinese – Allegri prepara l’offerta: pronti 20 milioni- immagine 1

L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco con l'obiettivo di mettere a referto una stagione di primissimo livello. Nelle ultime ore, però, arrivano delle novità importanti anche dal mercato in entrata ed in uscita.

Il club sa che potrebbe arrivare l'interessamento di una vera big del nostro calcio. Una squadra che ha messo gli occhi su un difensore decisamente interessante e che sa fare la differenza con il club bianconero. Tutti i dettagli su un interessamento importantissimo da parte di una big. Ecco la squadra e il profilo osservato <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA