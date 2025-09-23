La sconfitta del BluEnergy Stadium non è l'unica notizia negativa che si porta dietro questa nuova settimana, la squadra è stata messa sotto osservazione da diversi componenti e rischia seriamente di perdere un calciatore di primissimo livello.
Calciomercato Udinese – Allegri punta il bianconero: pronti 20 milioni
udinese
Calciomercato Udinese – Allegri punta il bianconero: pronti 20 milioni
Mister Max Allegri ha messo sotto osservazione un calciatore bianconero di primissimo livello. Tutti i dettagli sul possibile colpo
Il profilo è stato messo sotto osservazione da uno dei club più importanti del nostro calcio. Un team che dopo una stagione al di sotto delle aspettative vuole alzare l'asticella in maniera netta. Tutti i dettagli sulla possibile trattativa e su questo affare <<<
