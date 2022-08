Mercato Udinese | Ancora viva la pista che porta a Hector Bellerin

I friulani continuano a prepararsi in vista del prossimo incontro di campionato contro la Fiorentina. Mercoledì si scende in campo per dare continuità alla prestazione vista a Monza, contro una squadra ostica come quella allenata da Italiano. Nelle prossime ore arriveranno anche delle importanti novità sul fronte mercato , soprattutto per quanto riguarda quello in entrata. Dopo l'addio (in due settimane) sia di Nahuel Molina che di Brandon Soppy, la squadra sta cercando un nuovo terzino in grado di ricoprire quel ruolo.

Il calciatore dell'Arsenal vuole rilanciarsi dopo i continui infortuni che hanno martoriato la sua crescita. Proprio per questo motivo potrebbe decidere di trasferirsi in bianconero, club che gli garantirebbe la titolarità senza troppe pressioni addosso. La trattativa c'è ed è reale, anche se non è così facile da chiudere, soprattutto per le pretese economiche di un calciatore di questa caratura. Stiamo parlando comunque di un giocatore da 183 presenze e 18 gol con la maglia dei Gunners, un bottino che mostra chiaramente la qualità del laterale spagnolo. L'anno scorso lo ha passato in prestito al Betis Siviglia, dove però ha fatto fatica a brillare. Bellerin vanta tutta la trafila nelle nazionali spagnole, da quelle under fino a quella maggiore, con la quale ha debuttato nel maggio 2016. Sarebbe una bella storia di mercato quella di Bellerin in bianconero, per provare a tornare quel giocatore che aveva impressionato gli addetti ai lavori e non solo. Nel mentre Marino ha chiuso per Ehizibue, ecco quando arriva <<<