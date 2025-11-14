I bianconeri di Mister Kosta Runjaic continuano a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società sa che deve fare la differenza sia dentro che fuori dal campo da gioco. Proprio in questi istanti potrebbero esserci delle novità molto interessanti.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto
udinese
Calciomercato Udinese – Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto
L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco, ma deve fare molta attenzione ad un possibile addio. Ecco tutti i dettagli dal mercato
Il primo componente ad essere stato messo sotto osservazione è uno dei titolarissimi della rosa dell'Udinese e di conseguenza la società sa che dovrà difendersi nel miglior modo possibile. Tutti i dettagli sull'interessamento in arrivo dai Campioni d'Italia <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA