Calciomercato Udinese | Annuncio improvviso su Molina: l’accordo è vicino

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. L'obiettivo per il nuovo campionato sarà continuare a stupire e provare a migliorare il rendimento dello scorso anno. Sicuramente non sarà semplice, per cui la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil. Si tratta di un allenatore in rampa di lancio, che alla sua prima esperienza in Serie A da allenatore non vuole deludere le aspettativ . Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine le trattative in corso, sia in entrate che in uscita. Tra i nomi in uscita, ci sarebbe anche quello di Nahuel Molina, che da tempo è seguito dai top club europei. Le trattative vanno avanti da diverso tempo, ma ora siamo giunti nella fase clou.