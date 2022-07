Udinese | Annuncio improvviso su Pérez! Novità sulla porta – News

Per questa finestra di mercato, l'obiettivo della famiglia Pozzo sarebbe regalarlo a mister Andrea Sottil come nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Nonostante gli spagnoli lo abbiano riacquistato a titolo definitivo soltanto poche settimane fa, sarebbero disposti a rivenderlo per l'ennesima volta. L'ipotesi più probabile per il suo futuro è che venga coinvolto nello scambio che dovrebbe portare Nahuel Molina a vestire la maglia dell'Atletico Madrid. In questo caso, l'argentino classe 2000 farebbe il percorso inverso rispetto al suo connazionale e tornerebbe per la seconda volta a vestire la maglia dell'Udinese. Attualmente, voci dall'Argentina rivelano che Pérez avrebbe dato la sua disponibilità a far ritorno in Friuli, dopo aver totalizzato 20 presenze e 1 assist nel corso della passata stagione in Serie A. A confermare la volontà di riacquistare il 22enne nativo di Hurlingham è stato il DS bianconero, Pierpaolo Marino. Ecco le sue dichiarazioni.