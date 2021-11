Mercato Udinese – Annuncio pesantissimo: l’affare va in porto!

La squadra bianconera si inizia a muovere sul mercato in vista di Gennaio. Il campionato sicuramente non sarà facile, ma bisogna fare il possibile per chiuderlo nella maniera migliore. La squadra continua a giocare ed allenarsi al massimo, ma sembra mancare ancora qualcosa.

Questo è il motivo per cui il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha iniziato ha scrutare il mercato e si sta muovendo a caccia di giocatori giovani e pronti al grande salto. Tra questi c'è anche chi è un vero e proprio talento. Un giocatore che ha dimostrato di saper fare la differenza in tutti i team.

La dirigenza bianconera non vede l'ora di poter avviare i contatti per provare ad assicurarsi un talento che sta sorprendendo tutti. Giovanissimo, ma in Serie B sta facendo veramente faville, a tal punto che diversi club di A ci hanno puntato gli obiettivi. Ecco di chi stiamo parlando. L'affare va in porto <<<