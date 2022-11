Calciomercato Udinese / Arriva da Brescia l’erede di Nuytinck: la situazione

Con il centrale sempre più fuori dai piani di Sottil e con il contratto in scadenza, ecco che Marino guarda a Brescia per il sostituto

In casa Udinese, negli ultimi giorni, tiene banco la situazione che riguarda Braam Nuytinck, sempre più lontano dai piani di Sottil che in questa stagione ha usufruito poco delle sue prestazioni, spesso preferendogli altre soluzioni. Con la sosta per il Mondiale qatariota, gran parte degli affari di inizio anno saranno imbastiti già a dicembre, con la volata finale (il sipario sulle trattative si chiuderà il 31 gennaio) ricca di colpi di scena all’insegna dell’occasione.

Per questo è logico che adesso in Friuli si parli soprattutto del centrale olandese che, in assenza di un rinnovo, dal prossimo 30 giugno sarebbe libero di accasarsi a parametro zero, una “firma” che potrebbe mettere sotto un nuovo contratto con un’altra squadra già da febbraio. Proprio per questo l'Udinese è interessata ad ascoltare offerte in questa finestra di mercato, per non perdere gratis il giocatore in estate.

L'erede arriva da Brescia — Con Nuytinck verso l'addio, l'Udinese sta già pensando al centrale da aggiungere agli effettivi ancora in rosa. Al momento si tratterebbe di una corsa a due. In Italia il club bianconero ha sondato soprattutto la serie B, in particolare il Brescia di Massimo Cellino che, dal punto di vista societario, non sta vivendo una situazione "limpida", considerando che il Tribunale ha posto in vendita il club. Con queste premesse potrebbe essere agevolato arrivare al 25enne Andrea Cistana, seguito già la scorsa estate, o soprattutto al classe 2002 Andrea Papetti, anche lui con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.