Calciomercato Udinese – La difesa va sistemata: arriva il primo rinforzo?

L'Udinese è stanca di dover combattere per non retrocedere. La società bianconera ha le idee chiare e ha deciso di riaffidarsi a Luca Gotti anche per la prossima stagione. L'allenatore e la dirigenza sono scesi a compromessi anche sul mercato. Gotti voleva delle garanzie e la famiglia Pozzo sembrerebbe abbia deciso di accontentarlo. L'11 titolare lo scorso anno subiva molto e concretizzava poco. È diventato celeberrimo il proverbio: la difesa è il migliore attacco. Sembra sia arrivato il momento di rivoluzionare la retroguardia friulana. Ecco la lista dei nomi che sono stati pesantemente affiancati all'Udinese. Cominciamo dal primo.