Udinese | Arriva l’ok dell’Arsenal, Pablo Marì può tornare in Serie A!

Il difensore spagnolo può tornare in Italia dopo l'anno di prestito in bianconero: è sfida a due per aggiudicarsi il suo cartellino

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. Il club friulano vorrà fare del suo meglio per non deludere le aspettative, che sono molto alte dopo l'ottimo rendimento dello scorso anno. Sicuramente non sarà facile per mister Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio alla sua prima esperienza in Serie A. Come l'Udinese, anche gli altri club italiani si stanno muovendo sul mercato per portare a termine le trattative attualmente in corso. Uno degli oggetti del desiderio di diversi club di Serie A è un ex difensore bianconero, che sarebbe in procinto di ritornare in Italia. Basta con i giri di parole, andiamo dritti al punto!

Il calciatore in questione è Pablo Marì. Il difensore spagnolo, dopo aver giocato la scorsa stagione all'Udinese, ha fatto ritorno all'Arsenal, squadra che detiene il suo cartellino. Si è trattata di una grave perdita per quanto riguarda i friulani. Nonostante sia stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, l'Udinese non ha trovato l'accordo con i Gunners per il riscatto fissato a 14 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalla compagine friulana. Tuttavia, i bianconeri sono stati in grado di sostituirlo nel migliore dei modi con gli acquisti di Enzo Ebosse e Nehuen Perez. Attualmente, su di lui, ci sarebbe l'interesse di due club di Serie A.

Corsa a due per il difensore spagnolo

Secondo le ultime indiscrezioni, come abbiamo anticipato, due club di Serie A avrebbero messo nel mirino Pablo Marì. Stiamo parlando del Monza e dell'Hellas Verona. Il club brianzolo è alla ricerca di un nuovo difensore ed ha un grande budget a diposizione. Mister Stroppa è stato già accontentato con diversi acquisti, ma l'obiettivo della società brianzola è rimanere a lungo in Serie A, per cui sarebbero in arrivo tanti nuovi innesti. Il club scaligero, invece, potrebbe puntare sull'ottimo rapporto con mister Cioffi per convincere Marì a trasferirsi in Veneto, dopo averlo allenato lo scorso anno a Udine. Ad oggi, i brianzoli sarebbero in vantaggio, ma nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori risvolti. Seguiranno aggiornamenti. Ci sono anche altre news riguardo il mercato in entrata: un obiettivo bianconero sarebbe vicino trasferimento in Germania <<<