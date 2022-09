Mercato Udinese – Arriva la scelta finale di Walace: il suo futuro è scritto

Il giocatore bianconero a poche ore dalla fine del mercato sembra essere arrivato alla sua scelta. Ecco dove giocherà l'anno prossimo

Redazione

Il mediano brasiliano Walace non vede l'ora di continuare a dire la sua nel corso di questa stagione. Più passano le giornate e più si sta mostrando come un uomo imprescindibile negli schemi tattici bianconeri. Il suo percorso è iniziato con Luca Gotti che lo affiancò a De Paul per regalare equilibrio ad una squadra votata all'attacco. Nel corso della scorsa stagione, invece, è stato un centrocampista imprescindibile sia per Gotti che per Cioffi a tal punto da giocare quasi tutte le partite (escluse squalifiche e covid) da titolare davanti alla difesa. Quest'anno inizia un nuovo percorso con un nuovo tecnico. Il giocatore, però, ha diversi pensieri per la testa e sta pensando anche ad un addio. Ecco tutte le novità sul suo conto.

Il brasiliano sembra aver preso una decisione che farà felice tutti i tifosi bianconeri, visto che salvo clamorose offerte dell'ultimo secondo, resterà in Italia. La decisione, in realtà, è maturata qualche settimana fa quando si è chiuso definitivamente il mercato brasiliano. L'unica società fortemente interessata alle sue prestazioni era il Flamengo e il brasiliano sembrava spingere proprio per un ritorno in patria, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Ora avrà la possibilità di concentrarsi al meglio in vista della nuova stagione. Quella che potrà essere l'annata della sua consacrazione in maglia friulana.

In ottica futura

Come detto in precedenza, il mediano è pressoché fondamentale negli schemi tattici del team bianconero. Adesso c'è anche la consapevolezza che per un'altra stagione, Walace sarà al centro del progetto e di conseguenza si può iniziare a costruire un identità di gioco. La palla passa in mano a Sottil che a qualche ora dalla fine del mercato non dovrebbe perdere quello che è uno dei suoi pezzi pregiati.