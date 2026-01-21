Il tempo passa, ma il diktat della società bianconera è sempre lo stesso. Il team sta cercando di anticipare il colpo ed assicurarsi le prestazioni di un difensore centrale che ha tutte le qualità per fare la differenza nel nostro calcio con il passare del tempo e l'aumentare della maturità del calciatore.
Calciomercato Udinese – Arriva il nuovo Thiago Silva: offerta da 6 milioni
L'Udinese è pronto per chiudere un nuovo colpo di primissimo livello, ecco tutti i dettagli e il punto su un difensore centrale di spessore
Il nuovo profilo messo sotto osservazione arriva dalla nazione che vanta più Mondiali vinti, stiamo parlando del Brasile. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato. Pronti sei milioni di euro <<<
