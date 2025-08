Calciomercato Udinese – Arriva Witsel in mediana? Colpo shock dei Pozzo

I bianconeri continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non vede l'ora di iniziare a tutti gli effetti questa stagione anche se sta rischiando seriamente di perdere uno dei suoi calciatori più importanti : Florian Thauvin.

Per sostituire un'assenza di questo livello serve (prima di tutto) esperienza anche al di fuori del campo da gioco. Proprio per questo motivo la dirigenza ha messo sotto osservazione un profilo esperto che potrebbe far sognare molti tifosi. Tutti i dettagli su un colpo shock <<<