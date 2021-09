Calciomercato Udinese – Soltanto sorrisi: è arrivata la notizia che ci serviva

Dopo un calciomercato burrascoso, finalmente le acque si sono calmate. É stata un'estate molto movimentata in casa Udinese. Quando diciamo che è successo di tutto, è perché è davvero successo di tutto.

É domenica e domenica ci sono soltanto buone notizie. Questo è anche e soprattutto l'augurio che facciamo a Roberto Mancini. Questa sera non c'è una semplice partita. Non è un match come gli altri ma questa è un'altra storia. Arriviamo a noi.