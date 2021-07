Calciomercato Udinese, arrivato l’ultimatum: “rivelazione clamorosa!”

Il tempo passa. Il mercato si accende e giorno dopo giorno ci avviciniamo alla fine di luglio. Nel corso di questa sessione estiva l''Udinese si è rivelata una delle squadre più attive in chiave mercato. La famiglia Pozzo ha le idee chiare, o almeno così sembra. Non si può ancora parlare di "allarme" perché il tempo c'è e, almeno per ora, non c'è fretta. Resta comunque il fatto che ci sono due decisioni in particolare che devono essere prese e alle quali bisogna trovare una soluzione. É arrivato il primo ultimatum. Meno chiacchiere e più fatti. Ecco cosa sta succedendo <<<