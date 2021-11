Calciomercato Udinese / Assurdo! Si chiude (di nuovo) a gennaio?

Nel mondo del calcio spesso accadono cose a dir poco... "particolari". Nell'ultima sessione di mercato è successo proprio di tutto. Sono state messe le basi per il progetto Udinese 2.0 ma è abbastanza evidente che la rosa bianconera non può e non deve ritenersi finita.

Ci sono ancora molte lacune da coprire, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Non dimentichiamoci mai che non c'è milite al miglioramento. Pierpaolo Marino lo sa bene e la dirigenza friulana, infatti, non ha un attimo da perdere.