Calciomercato Udinese – Non solo De Paul / L’Atletico pronto al colpaccio

La squadra bianconera vuole terminare la stagione nel miglior modo possibile. Bisogna continuare a lavorare per poter raggiungere i propri obiettivi e solo in questo modo ci si potrebbe togliere più di qualche sassolino dalla scarpa. Il prossimo avversario sarà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli una squadra che vuole tornare a vincere.

Ebbene sì, perché nonostante la società toscana sia in una zona tranquilla della classifica, non riesce a tornare alla vittoria da diverso tempo. Anzi, potrebbe battere un record insolito dato che diventerebbe la prima società a non aver mai vinto un incontro in tutto il girone di ritorno riuscendosi comunque a salvare.