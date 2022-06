Mercato Udinese – L’Atletico parte con le offerte: la risposta di Marino

Il team bianconero ha concluso da pochissimo una stagione proficua sotto diversi punti di vista. Il risultato finale racconta di un dodicesimo posto, ma vanno fatte notare le prestazioni in continuo crescendo e che hanno permesso alla società del Friuli di puntare sempre più in alto. Alla fine si conclude a soli tre punti dalla parte sinistra della classifica .

Un risultato che sicuramente fa ben sperare in vista della prossima stagione. La società vuole continuare a migliorare e dire la sua in tutti gli ambiti del calcio italiano. Il sogno è sicuramente quello di un piazzamento europeo, ma per raggiungere un traguardo di questo tipo non basta la fiducia nei confronti del mister, ci vuole anche una squadra pronta e con molta voglia di fare bene.