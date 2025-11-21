Il centrocampista francese ha grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza sul campo da gioco proprio come fatto in questo inizio di stagione. Arthur Atta è (senza ombra di dubbio) la nota più lieta di quest'annata e l'Udinese se lo coccola partita per partita.
Calciomercato Udinese – Atta scrive il suo futuro: “Napoli? Vi dico che…”
Arthur Atta scrive il suo futuro, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato per il centrocampista dell'Udinese
Nelle ultime ore si iniziano a fare diversi discorsi di mercato, visto che tante società hanno voglia di mettere a referto colpi in mediana e rinforzare quel ruolo. Tutti i dettagli e le dichiarazioni del calciatore stesso sul suo futuro. Atta verso l'addio? Macché, ecco le sue parole <<<
