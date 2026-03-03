Calciomercato Udinese – Atta in tribuna? Perché il francese non ha giocato

I bianconeri di mister Kosta Runjaic si godono una vittoria secca ed importante contro la Fiorentina che lascia il club viola in estrema difficoltà. La società di Udine ha capito, nel frattempo, che il suo giocatore imprescindibile ha la numero nove e lo ha dimostrato con l'ennesima grande prova.
Arthur Atta non ha giocato nel corso dell'ultima sfida di campionato, nonostante la grande prestazione della squadra bianconera. Il punto
In una serata fantastica per il pubblico bianconero e per tutti i tifosi dell'Udinese, c'è però una notizia che ha lasciato più di qualche punto di domanda. Cosa è successo ad Arthur Atta? Ecco tutti i dettagli <<<
