I bianconeri di mister Kosta Runjaic stanno lavorando in maniera sistematica e spasmodica nel corso delle ultime settimane. L'obiettivo è quello di costruire una stagione di primissimo livello e soprattutto qualcosa di diverso della classica annata nel limbo.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Atta via? Macché, decisione chiara dei Pozzo
udinese
Calciomercato Udinese – Atta via? Macché, decisione chiara dei Pozzo
Arthur Atta potrebbe dare il via ad una nuova esperienza all'interno della sua carriera calcistica? Non perdiamo un istante ed ecco il punto
Per farlo, però, c'è bisogno di prestazioni decisamente interessanti e soprattutto bisogna riuscire a mantenere i pezzi cardine della società. Nelle ultime ore ha fatto il punto un giornalista decisamente importante come Nicolò Schira. Ecco le sue dichiarazioni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA