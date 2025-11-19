mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Atta via? Macché, decisione chiara dei Pozzo

Arthur Atta potrebbe dare il via ad una nuova esperienza all'interno della sua carriera calcistica? Non perdiamo un istante ed ecco il punto
I bianconeri di mister Kosta Runjaic stanno lavorando in maniera sistematica e spasmodica nel corso delle ultime settimane. L'obiettivo è quello di costruire una stagione di primissimo livello e soprattutto qualcosa di diverso della classica annata nel limbo.

Per farlo, però, c'è bisogno di prestazioni decisamente interessanti e soprattutto bisogna riuscire a mantenere i pezzi cardine della società. Nelle ultime ore ha fatto il punto un giornalista decisamente importante come Nicolò Schira. Ecco le sue dichiarazioni <<<

