Mercato Udinese | Per l’attacco spunta Defrel: Masina nell’operazione?

I friulani potrebbero buttarsi su un'occasione del mercato, in questo momento rappresentata dall'attaccante francese. C'è anche la Salernitana

Dopo l'arrivo di Giannetti, l'Udinese è vigile sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Cioffi. Tra i vari nomi su cui i bianconeri hanno messo gli occhi spunta ora quello di Gregoire Defrel , attaccante classe 1991 del Sassuolo.

Solo nove presenze (solo due dal primo minuto) collezionate nel corrente campionato per il francese, al momento non centrale nelle gerarchie di Dionisi. I tanti problemi fisici lo hanno inoltre tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane, ma il suo rientro sembra oramai imminente.

Non è escluso che l'interesse della famiglia Pozzo per il trentunenne possa riguardare un suo trasferimento al Watford, nella più ampia prospettiva di una maxi operazione che includerebbe anche Masina (da qualche giorno accostato al club neroverde). Molto, però, dipenderà dalla situazione inerente il reparto offensivo friulano: il rientro di Davis e il sempre più vicino recupero di Brenner potrebbero infatti rendere non più necessaria la ricerca di un attaccante sul mercato.